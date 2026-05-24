Воронежский «Факел-М» проиграл в шестой раз подряд

«Огнеопасные» капитулировали перед «Родиной».

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже на стадионе «Локомотив» состоялся матч 11 тура молодежной лиги (дивизион А) по футболу. Местный «Факел» принимал столичную «Родину». Исход встречи решил один точный удар гостей — на 74-й минуте отличился Артем Аверьянов. Итог — 1:0 в пользу москвичей.

Таким образом, серия поражений «огнеопасных» достигла шести матчей. После победы над «Алмазом-Антей» (1:0) в Санкт-Петербурге воронежцы поочередно уступили нижегородскому «Пари НН» (1:2), столичному «Динамо» (0:2), тольяттинскому «Акрону» (2:3), московским ЦСКА (1:5), «Чертаново» (1:2) и вот теперь «Родине».

После этого поражения наши парни занимают 15-е место (шесть очков). В тройке лидеров располагаются ЦСКА (26), и «Краснодар» (25) и питерский «Зенит» (23).

Теперь 26 июня воронежцы сыграют в гостях с «Ростовом». Время начала поединка определится позднее.

