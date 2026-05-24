Ухо хотел почесать? Челябинский депутат Госдумы попал в перепалку в аэропорту

— Вдруг подходит депутат Хамзаев и начинает в буквальном смысле выяснять отношения. Припомнил нашу с ним перепалку на круглом столе по поводу запрета несовершеннолетним заходить в интернет. Напомню, что я и тогда, и сейчас против такого запрета. О чем и напомнил Хамзаеву. Просто мата товарищу для нового раунда полемики не хватило. Еще и замахнулся как для удара. При свидетелях, — написал Станислав Наумов в своих социальных сетях.