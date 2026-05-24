В Пскове заработал многофункциональный туристический центр для молодежи

Новый многофункциональный центр для путешественников и любителей активного отдыха начал работу в Доме молодежи Пскова. Пространство создано при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в управлении информационной политики правительства Псковской области.
Центр призван стать точкой притяжения как для опытных туристов, так и для тех, кто только собирается отправиться в свой первый поход. Для посетителей там запланированы лекции и мастер-классы. Кроме того, молодые люди будут разрабатывать туристические маршруты, встречаться с командами и получать необходимые знания для безопасного и интересного отдыха. Самые активные смогут пройти профессиональную подготовку в качестве инструкторов.
«Я убежден, что походный туризм — это уникальная история. Ребятам такой формат проведения досуга пойдет только на пользу», — сказал министр молодежной политики региона Дмитрий Яковлев.
На торжественной церемонии открытия общественного пространства ребятам уже удалось проявить себя в деле: они отправились в поход в Дендропарк, где прошли тренинг по оказанию первой помощи и узнали о практических навыках походного туризма. Для участников организовали полевую кухню, а еще активисты провели субботник и убрали территорию, подготовив любимое место отдыха горожан к новому летнему сезону.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.