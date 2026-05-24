Глэмп-домики в стиле избы открылись в историческом центре Казани

Три новых глэмп-домика в стиле традиционной избы появились в Старо-Татарской слободе Казани по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». Они открыты на территории бутик-отеля «Кунак», сообщили в Госкомитете Республики Татарстан по туризму.
У каждого домика есть санузел, небольшая кухня и собственная терраса. Мебель и предметы обстановки выполнены вручную татарским мастером из различных пород дерева. Как отмечают в отеле, концепция проекта сочетает аутентичный татарский колорит с технологичным комфортом: предусмотрены как стандартные номера, так и комнаты категории «люкс» с панорамным видом на озеро Кабан.
Гостиничный комплекс расположен в непосредственной близости от главных туристических локаций исторического центра Казани. Подробная информация доступна на сайте отеля.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.