Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глэмп-домики в стиле избы открылись в историческом центре Казани

Концепция проекта сочетает аутентичный татарский колорит с технологичным комфортом.

Три новых глэмп-домика в стиле традиционной избы появились в Старо-Татарской слободе Казани по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». Они открыты на территории бутик-отеля «Кунак», сообщили в Госкомитете Республики Татарстан по туризму.

У каждого домика есть санузел, небольшая кухня и собственная терраса. Мебель и предметы обстановки выполнены вручную татарским мастером из различных пород дерева. Как отмечают в отеле, концепция проекта сочетает аутентичный татарский колорит с технологичным комфортом: предусмотрены как стандартные номера, так и комнаты категории «люкс» с панорамным видом на озеро Кабан.

Гостиничный комплекс расположен в непосредственной близости от главных туристических локаций исторического центра Казани. Подробная информация доступна на сайте отеля.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.