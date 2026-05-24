Сергей Лазарев ответил «сердечками» на приглашение нижегородских школьников. Выпускники пригласили певца на свой последний звонок. Видеоролик завирусился в социальных сетях.
Одиннадцатиклассники школы № 47 Советского района Нижнего Новгорода сообщили, что праздник состоится 26 мая. Школа находится как раз напротив Дворца спорта «Нагорный», где у певца 25 и 26 мая пройдут концерты.
По словам выпускников, визит артиста стал бы для них огромным подарком. Они пояснили, что не просят артиста выступать на последнем звонке, потому что многие пойдут на его концерт вечером.
В ответ на предложение Сергей Лазарев поставил школьникам три «сердечка».
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в воскресенье, 24 мая, в кинотеатре «Синема парк седьмое небо» покажут спектакль «Таланты и покойники» с участием Сергея Лазарева.