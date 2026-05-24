Певец Сергей Лазарев ответил на приглашение нижегородских выпускников

Певец Сергей Лазарев ответил нижегородским школьникам, которые позвали его на последний звонок.
Старшеклассники из школы № 47 упомянули о предстоящих выступлениях артиста в Нижнем Новгороде, отметив, что их школа находится рядом с концертной площадкой. При этом выпускники не ждут песен от Сергея Лазарева: для них важно видеть его на торжественной линейке в качестве почетного гостя.
Под публикацией Сергей Лазарев оставил комментарий в виде трех сердечек. Пока неизвестно придет ли артист на последний звонок.
