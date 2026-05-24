Суд приостановил рассмотрение спора о взыскании с пермской компании 112 млн рублей

АО «Антипинский нефтеперерабатывающий завод» было зарегистрировано в Тюмени в 2004 году. Предприятие занимается производством нефтепродуктов. Учредителем является столичное ООО «Газтранссервис». Согласно открытым данным, это крупный независимый завод России. В 2022 году предприятие перерабатывало 7,5 млн тонн нефти, глубина переработки составляла 98%. В мае 2019 года Антипинский НПЗ приостановил работу, а уже в сентябре того же года Арбитражный суд Тюменской области удовлетворил заявление основного кредитора — ООО СБК (дочерняя компания ПАО «Сбербанк») — о банкротстве завода и ввел в отношении него процедуру наблюдения.