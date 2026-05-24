Госэкспертиза согласовала три этапа строительства Восточного обхода

Проекты трех этапов строительства Восточного обхода Нижнего Новгорода получили положительное заключение государственной экспертизы. Об этом сообщается на сайте ЕГРЗ.
Эксперты согласовали 3, 4 и 5 этапы работ. Кроме того, одобрена реконструкции участка дороги от Казанского до Лысогорского съезда (с площадкой перед школой академической гребли и разворотной площадкой).
Ранее мы писали, что ремонт 83 км дорожного покрытия проведут на нижегородской трассе Р-177. Работы пройдут в Семеновском и Воскресенском округах.