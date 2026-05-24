Профессор Академии наук Татарстана Индус Тагиров отмечает 90-летие

Выдающийся историк празднует юбилей.

Источник: Академия наук Татарстана

В воскресенье, 24 мая, доктор исторических наук, профессор и действительный член Академии наук Татарстана Индус Ризакович Тагиров отмечает 90-летний юбилей. Об этом сообщает пресс служба АН республики.

Научная деятельность ученого посвящена исследованию истории революционных и национальных движений в России, а также национально государственного строя Татарстана. Под руководством академика подготовлено около 30 кандидатских диссертаций, он выступил научным консультантом для 10 кандидатов наук.

В ранних работах, в том числе «К вопросу об особенностях восстания в Казани», «Казанский октябрь в литературе 20 х годов» и «От февраля — к октябрю» (в соавторстве), Тагиров одним из первых в исторической науке определил место и роль национального фактора в общественном развитии страны.

Монографии и научные публикации Индуса Ризаковича высоко оценили не только в России, но и за рубежом — в США, Великобритании, Турции, Японии и Франции.

