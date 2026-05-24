На Колыме за неделю зарегистрировали более 800 сообщений о преступлениях и происшествиях

В Магаданской области полицейские подвели итоги работы за неделю — с 15 по 21 мая. За этот период зафиксировано более восьмисот сообщений о преступлениях и происшествиях. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в полиции Колымы, в дежурные части за различные правонарушения доставили 38 человек. На дорогах региона зарегистрировали 28 дорожно-транспортных происшествий. Два из них — с пострадавшими. Погибших, к счастью, нет.
Жертвами киберпреступников за неделю стали четверо колымчан. Общая сумма похищенных у них средств превысила 400 тысяч рублей. Сотрудники полиции продолжают работу по раскрытию преступлений и предупреждению мошенничеств. Жителей региона просят сохранять бдительность и не поддаваться на уловки злоумышленников.
