Хабаровские полицейские вернули сбежавшую во Владивосток девочку-подростка

Сотрудники полиции помогли семье хабаровчанина выпутаться из истории, которая могла закончиться очень плохо: весной его дочь-подросток без всяких видимых причин ушла из дома и перестала выходить на связь. В семье не было ни скандалов, ни ссор, девочка ни в чём не нуждалась, и её исчезновение стало для родителей громом среди ясного неба. Однако история завершилась счастливым концом благодаря правоохранителям, рассказали в УМВД по Хабаровскому краю.
Когда встревоженные родственники обнаружили, что вместе с дочерью пропал и её паспорт, они немедленно обратились в полицию. Оперативники быстро установили, что несовершеннолетняя села на поезд и уехала во Владивосток. Выяснилась и неожиданная деталь: билеты для девочки купила мать её новой подруги. Оперуполномоченный сумел дозвониться до беглянки и нашёл те самые слова, после которых уже на следующий день обе школьницы вместе с родителями пришли в отдел.
Дальше к работе подключились старший инспектор по делам несовершеннолетних и сотрудник розыска. Они не стали ограничиваться формальным протоколом, а детально поговорили с каждой из сторон. Важно было не просто зафиксировать факт, а понять, что толкнуло подростка на побег, и дать родителям работающие рекомендации. Полицейские на примерах из своей практики объяснили, как неблагоприятное окружение влияет на психику подростка и как выстраивать с ребёнком доверительные отношения.
Отец девочки, написавший благодарственное письмо, признался, что после грамотной и чуткой работы полицейских контакт с дочерью полностью восстановился. Вместо нотаций и наказаний семья получила шанс на нормальный диалог, и этот шанс они использовали.