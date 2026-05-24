На Дону отметили 121 годовщину со дня рождения Михаила Шолохова

В Ростовской области прошёл Всероссийский литературно-фольклорный фестиваль «Шолоховская весна».

В Шолоховском районе Ростовской области прошёл 41-й Всероссийский литературно-фольклорный фестиваль «Шолоховская весна», приуроченный к 121-й годовщине со дня рождения Михаила Шолохова.

Открыла программу 22 мая «Детская Шолоховская весна» в станице Каргинской: более 20 творческих коллективов из Ростовской области, Калмыкии, Волгоградской и Воронежской областей представили фольклорные и литературные номера.

Основные события развернулись 23 мая в станице Вёшенской. Традиционный казачий конный переход завершил церемонию возложения цветов к могилам Михаила и Марии Шолоховых. В памятных мероприятиях приняли участие заместитель губернатора региона Андрей Фатеев и первый заместитель председателя комитета по культуре Государственной Думы РФ Александр Шолохов.

«“Шолоховская весна” — это событие, полюбившееся не только жителям Ростовской области, оно известно далеко за пределами Дона. Жители и Ростовской области, и соседних регионов сегодня приезжают сюда отдать дань памяти великому писателю. Сегодняшнее мероприятие — один из шагов к празднованию 125-летия Михаила Александровича», — отметил Андрей Фатеев.

В рамках фестиваля музей-заповедник «Тихий Дон» организовал выставки, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству и этнографическую программу «Мы — донские казаки».

«Никакие обстоятельства, объективно вызывающие определенные ограничения, не отменят того интереса, который испытывает наша страна к подобным событиям. Ведь это не просто дань уважения гениальному писателю, это признание того неоспоримого факта, что сегодня Россия обращается к литературе, правдиво рассказывающей нам о нашей истории, о Великой Отечественной войне, о том, что такое фашизм и как опасна возможность его возрождения», — прокомментировал Александр Шолохов.

Всего же в разных уголках Дона запланировано почти 300 памятных акций и встреч, посвящённых творчеству Шолохова. Одно из них состоялось накануне: 20 мая прошёл «Шолоховский диктант».

Подчеркнём, мероприятия проводятся преимущественно на закрытых площадках с соблюдением всех требований безопасности.