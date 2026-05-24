Бондаренко: Мы считаем, что в Светлогорске достаточное количество парковок

В Светлогорске обустроено достаточное количество парковок для туристов и гостей города. Об этом заявил глава администрации округа Владимир Бондаренко в интервью РИЦ «ТАСС Калининград».
Мы видим это местами на побережье Калининградской области, что каждый житель хочет припарковаться на своём автомобиле прямо у береговой линии и, выйдя из автомобиля, загорать и купаться. На мой взгляд, это не очень правильно. По крайней мере, в случае со Светлогорском точно. И мы считаем, что парковок, которые на сегодняшний день есть, достаточное количество. Да, некоторые из них платные — это тоже нормально. Пользоваться нужно общественным транспортом, — сказал Бондаренко.
Чиновник отметил, что «Ласточки» позволяют без пробок и по расписанию доехать из центра Калининграда в Светлогорск. При этом на электричках можно перевозить велосипеды. Владимир Бондаренко также отметил, что общественный транспорт может обходиться дешевле личного, поскольку автомобилисты смогут сэкономить на той же парковке.
«Поэтому призывают тех, кто любит пользоваться личным автотранспортом, не стоять летом в пробках. Потому что на сегодняшний день, даже имея Приморское кольцо, мы видимо, что летом оно довольно сильно загружено. Не портить себе настроение, не тратить время, а пользоваться “Ласточками” и получать удовольствие от путешествий», — заключил Бондаренко.
Ранее власти Калининградской области неоднократно обсуждали идею «закрытых курортных городов». Предполагалось обустройство перехватывающих парковок, на которых гости побережья могли бы оставлять свои автомобили. Въезд в тот же Светлогорск хотели оставить открытым только для местных жителей.