Cветофоры с искусственным интеллектом появятся в Беларуси

Госавтоинспекция МВД Беларуси развивается с учетом современных трендов, используя в своей работе инструментарий искусственного интеллекта, в том числе и при контроле за дорожным движением.
«Светофоры, которые используют ИИ должны решить проблему заторов на сложных перекрестках», — говорится в сообщении.
Пилотным городом для эксперимента стал Брест, где одним из самых загруженных узлов является пересечение Московской и Пионерской улиц.
В ГАИ рассказали, что умная система светофоров будет работать в режиме реального времени — камеры и датчики будут передавать нейросети данные о числе автотранспортных средств на каждой полосе движения.
«Умная» программа, которая установлена на светофоре, позволит искусственному интеллекту регулировать перекресток — если на одном из направлений соберется затор из машин, искусственный интеллект самостоятельно продлит действие зеленого сигнала, чтобы максимально быстро разгрузить улицу, отмечается в сообщении ГАИ.
Точную дату старта работы ИИ-светофора на перекрестке пока не назвали. Однако уточняется, что когда новый проект покажет высокую эффективность, светофоры с ИИ начнут массово устанавливать и на других сложных магистралях страны.
Как ранее сообщалось со ссылкой на столичную ГАИ, в белорусской столице уже давно работает интеллектуальная система управления дорожным движением, которая считывает потоки транспортных средств. Благодаря этим камерам и датчикам сотрудники ГАИ могут корректировать продолжительность работы зеленого сигнала светофора на том или ином направлении.
В Минске также уже появились камеры, фиксирующие проезд транспорта на запрещающий сигнал светофора. Устройство в автоматическом режиме отслеживает нарушителей и формирует протоколы.