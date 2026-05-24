В Калининграде и других регионах России не ждут роста турпотока выше 5−6%

Зарубежные курорты стали выгоднее из-за крепкого рубля.

Источник: Клопс.ru

В 2026 году спрос на отдых по России, включая Калининградскую область, может вырасти всего на 5−6%. Об этом, ссылаясь на вице-президента Альянса туристических агентств России, гендиректора сети «Розовый слон» Алексана Мкртчяна, пишет ТАСС в воскресенье, 24 мая.

По оценке эксперта, ни один регион не покажет заметно более сильной динамики, чем годом ранее. Средний показатель по стране он рассматривает в широком диапазоне направлений — от Калининграда до Камчатки. Главной причиной Мкртчян называет укрепление рубля. Из-за этого отдых за границей для части туристов стал выгоднее российских курортов, особенно если сравнивать отели одного уровня.

В пример специалист привёл майские цены: номер на двоих в пятизвёздочной гостинице с завтраком в Сочи стоит около 15 тысяч рублей. За те же деньги в Египте можно остановиться в отеле такого же класса по системе «всё включено», а в Батуми размещение на аналогичных условиях обходится примерно в 7 тысяч. По мнению Мкртчяна, при сопоставимых тратах за границей отдыхающие получают больше услуг. Это может сдерживать спрос на поездки по России, несмотря на интерес к внутренним направлениям.

К летнему сезону 2026 года отдых на побережье Калининградской области подорожал на 25−30%. На этом фоне туристы чаще сокращают поездки и выбирают жильё подешевле.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
