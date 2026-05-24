Свыше 47 тысяч пожарных извещателей установили в домах жителей Хабаровского края за последние четыре года

Датчики задымления в жилых помещениях устанавливаются в домах отдельных категорий граждан за счет краевой субсидии. Ежегодно на это закладывается 500 тысяч рублей. «Неоднократно извещатели пожара спасали людям жизнь. С 2024 года установлено 11 случаев срабатывания АПИ — это позволило спастись от пожара 21 человеку, включая 15 несовершеннолетних, и избежать трагических последствий», — рассказал заместитель председателя комитета по гражданской защите Сергей Салямов. С этого года правительство края расширило список социальных категорий граждан, которым полагается такая помощь: он дополнен семьями, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума, и семьями граждан участников специальной военной операции.