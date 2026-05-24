Волгоградским родителям напомнили о лимите подарков педагогам на выпускной

В преддверии последних звонков и выпускных волгоградским родителям разъяснили правила вручения подарков педагогам. По данным РИА Новости, заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования Михаил Авдеенко напомнил о законодательном ограничении: стоимость подарка работнику образовательной организации не должна превышать трёх тысяч рублей.
«Работникам образовательных организаций можно дарить подарки, в том числе на государственные праздники, однако законодатель ограничил верхний предел суммы данного подарка в три тысячи рублей», — пояснил эксперт.
Он уточнил, что если родительский комитет или несколько семей решат преподнести учителю несколько отдельных подарков, то правило трёх тысяч распространяется на каждый из них по отдельности. Таким образом, общая стоимость презентов может быть и выше, но каждый предмет должен укладываться в установленный лимит.
Авдеенко также посоветовал сохранять чеки на приобретённые подарки и по возможности передавать их вместе с презентом. Это поможет подтвердить стоимость вещи в случае проверки. По его словам, данная норма служит дополнительной защитой для самих педагогов, оберегая их от необоснованных обвинений и неловких ситуаций.
Важно, что ограничение действует только в рамках исполнения учителем должностных обязанностей в рабочее время. Вне трудовой деятельности никаких гражданско-правовых запретов на стоимость подарков для педагогов не установлено.
