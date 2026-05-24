Активисты РТ вступились за выселяемых из общежитий студентов КФУ

Активисты татарстанской правозащитной организации направили обращение к ректору Казанского федерального университета (КФУ) Ленару Сафину с требованием урегулировать ситуацию, связанную с принудительным расселением студентов из общежития в преддверии саммита Россия — АСЕАН. Ранее студенты подняли шум из-за грядущего выселения, которое лишит их жилья более чем на три месяца, с августа по ноябрь. При этом некоторые из них пишут в соцсетях, что выселение якобы уже началось.
В жалобе юристы ссылаются на распоряжение ректора от 15 мая, в котором указано, что в целях обеспечения безопасности во время проведения саммита обучающиеся будут переведены на дистанционный формат обучения. В том же документе говорится о выводе из эксплуатации 14 жилых зданий Деревни Универсиады, где проживают студенты.
Правозащитники указывают на нарушение Жилищного кодекса, так как студенты, проживающие в Деревне Универсиады, заключают договор найма жилого помещения с университетом. При этом активисты уточняют, что учащимся не предоставлены письменные гарантии и дополнительные соглашения.
Напомним, ранее в Казани начался скандал из-за уведомления студентов о переходе на дистанционное обучение с июня, а также о необходимости освободить помещения в некоторых домах Деревни Универсиады. Некоторым студентам представители КФУ прямо сообщили, что в их комнатах будут проживать делегаты саммита Россия-АСЕАН, который запланирован к проведению в Казани в июне.
При этом в пресс-службе университета пояснили, что требование покинуть жилые помещения связано не с проведением саммита, а с необходимостью проведения капитального ремонта.
Также известно, что студенты собирают подписи для коллективной жалобы, которая будет направлена в прокуратуру.