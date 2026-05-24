Активисты РТ вступились за выселяемых из общежитий студентов КФУ

Активисты татарстанской правозащитной организации направили обращение к ректору Казанского федерального университета (КФУ) Ленару Сафину с требованием урегулировать ситуацию, связанную с принудительным расселением студентов из общежития в преддверии саммита Россия — АСЕАН. Ранее студенты подняли шум из-за грядущего выселения, которое лишит их жилья более чем на три месяца, с августа по ноябрь. При этом некоторые из них пишут в соцсетях, что выселение якобы уже началось.