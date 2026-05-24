Для школьников Хабаровского края запустили программу бесплатных путешествий

В Хабаровском крае вновь стартует программа бесплатных туристических поездок для школьников. Уже четвертый год ребята отправляются в путешествия по родному региону, чтобы не по учебникам, а своими глазами увидеть его природу, историю, культуру и главные достопримечательности.
Проект соответствует целям и задачам президентского национального проекта «Туризм и гостеприимство». Его смысл — сделать путешествия по России доступнее, в том числе для детей и подростков, а также показать, что интересные маршруты начинаются не только за пределами региона, но и совсем рядом.
Развитие детского туризма находится на особом контроле главы региона. По поручению губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина ежегодно увеличивается число участников программы, расширяется география поездок и появляются новые экскурсионные объекты.
«Наша задача — чтобы все желающие могли путешествовать и отдыхать. Особенно это касается молодого поколения. Любовь к родному краю начинается с личного знакомства», — отмечает глава региона.
По данным министерства туризма края, в этом году в бесплатные туры отправятся порядка 400 школьников. Это почти в два раза больше, чем годом ранее, поэтому возможность познакомиться с краем получит заметно больше ребят из разных территорий.
Участниками программы станут школьники 7−9 и 10−11 классов из 19 муниципальных образований. В список вошли Амурский, Аяно-Майский, Ванинский, Верхнебуреинский, Вяземский, Комсомольский, Нанайский, Николаевский, Советско-Гаванский, Тугуро-Чумиканский, Хабаровский, Ульчский районы, районы имени Лазо и имени Полины Осипенко, Бикинский, Охотский и Солнечный округа, а также Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре.
Организатором поездок станет туроператор, выбранный по итогам конкурсного отбора. Компания представила несколько маршрутов, которые должны объединить экскурсии, интерактивные занятия и знакомство с промышленными, культурными и природными объектами края. В программу войдёт все необходимое для комфортного и яркого путешествия: проезд, питание, проживание в гостинице не менее трех звезд, трансфер, экскурсии, а также интерактивные мероприятия, игры и мастер-классы.
Бесплатные туры для школьников стартовали в 2023 году в пилотном формате. Сейчас программа реализуется за счет краевого бюджета в рамках культурно-познавательного маршрута «Мой край — моя история».