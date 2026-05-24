Во Владимирской области прошел этап «Студенческой весны СПО — 2026»

Региональный этап фестиваля «Студенческая весна СПО — 2026» состоялся во Владимирской области в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в министерстве молодежной политики региона.
Участники мероприятия — учащиеся учреждений среднего профессионального образования. В этом году они представили номера в четырех направлениях: танцевальном, театральном, музыкальном и юмористическом. На протяжении нескольких месяцев учащиеся готовили свои выступления. Лучшие из них были представлены зрителям на гала-концерте 19 мая.
«Студенчество — это время, когда человек может не только получать профессию, но и раскрывать свои таланты, искать себя, пробовать новое и находить единомышленников. “Студенческая весна” уже давно стала гораздо большим, чем просто фестиваль. Это настоящий праздник молодости, творчества, энергии и смелых идей», — отметила министр молодежной политики Владимирской области Елена Янина.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.