Молочная ферма в Крыму приобрела новую технику с помощью господдержки

Сельскохозяйственное предприятие в Крыму, специализирующееся на производстве молочной продукции, смогло приобрести новую технику по программе льготного лизинга. Мера поддержки реализуется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве экономического развития республики.
По договору с региональной лизинговой компанией предприятие приобрело два современных высокомощных трактора и тюковый пресс-подборщик. Льготная процентная ставка на покупку импортной техники составила 8% годовых.
«Современное оборудование позволит предприятию значительно повысить количество и качество заготовки сена для крупного рогатого скота и тем самым нарастить объемы выпускаемой продукции», — отметили в Министерстве экономического развития Республики Крым.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.