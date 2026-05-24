Командно-штабное учение по вопросам теробороны пройдет в Беларуси

Там уточнили, что учения состоятся под руководством заместителя председателя Гродненского областного исполнительного комитета.
По информации оборонного ведомства, в маневрах примут участие военнообязанные, призванные из запаса, сотрудники органов внутренних дел, а также добровольцы народного ополчения.
В ходе учений будут усовершенствованы навыки офицеров по руководству подчиненными силами теробороны. Также будет проведено обучение личного состава слаженным действиям при решении задач.
Кроме того, по информации Минобороны, особое внимание в ходе учений будет уделено совместным действиям территориальных войск с подразделениями внутренних войск, территориальными органами внутренних дел и добровольцами.
Программой маневров также предусмотрена отработка вопросов защиты военнослужащих и объектов инфраструктуры от беспилотников с применением различных средств.