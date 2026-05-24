Командно-штабное учение по вопросам теробороны пройдет в Беларуси

МИНСК, 24 мая — Sputnik. Командно-штабное учение в рамках планового учебного сбора территориальных войск Лидского района продет в Беларуси с 24 по 26 мая, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Беларуси.

Источник: Sputnik.by

Там уточнили, что учения состоятся под руководством заместителя председателя Гродненского областного исполнительного комитета.

По информации оборонного ведомства, в маневрах примут участие военнообязанные, призванные из запаса, сотрудники органов внутренних дел, а также добровольцы народного ополчения.

«Цели учения — совершенствование навыков офицеров по руководству подчиненными силами территориальной обороны и обучение личного состава слаженным действиям при решении задач ТерО», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, по информации Минобороны, особое внимание в ходе учений будет уделено совместным действиям территориальных войск с подразделениями внутренних войск, территориальными органами внутренних дел и добровольцами.

Программой маневров также предусмотрена отработка вопросов защиты военнослужащих и объектов инфраструктуры от беспилотников с применением различных средств.