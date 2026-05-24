Сергей Аксенов поздравил крымчан с Днем славянской письменности и культуры

В соцсетях Сергей Аксенов напомнил о святых равноапостольных братьях Кирилле и Мефодии, которые создали славянскую азбуку и принесли нашим предкам Евангелие на родном языке.
Праздник, несмотря на тяжелые испытания, остается для миллионов людей символом общности духовных и исторических корней русского, белорусского и украинского народов. Он обращен как в прошлое, так и в будущее.
«Для нас, крымчан, он имеет особое значение. И не только потому, что Кирилл и Мефодий побывали в Крыму, в Херсонесе. Именно верность Русскому миру — наследию святых братьев — помогла нам вернуться домой. Это наследие объединяет нас в борьбе со злом, поставившим своей целью уничтожение России, укрепляет и вдохновляет на трудном пути к Победе», — сказал глава республики.