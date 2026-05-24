Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сергей Аксенов поздравил крымчан с Днем славянской письменности и культуры

Глава Крыма поздравил жителей республики с Днем славянской письменности и культуры.

Источник: Администрация президента РФ

В соцсетях Сергей Аксенов напомнил о святых равноапостольных братьях Кирилле и Мефодии, которые создали славянскую азбуку и принесли нашим предкам Евангелие на родном языке.

Праздник, несмотря на тяжелые испытания, остается для миллионов людей символом общности духовных и исторических корней русского, белорусского и украинского народов. Он обращен как в прошлое, так и в будущее.

«Для нас, крымчан, он имеет особое значение. И не только потому, что Кирилл и Мефодий побывали в Крыму, в Херсонесе. Именно верность Русскому миру — наследию святых братьев — помогла нам вернуться домой. Это наследие объединяет нас в борьбе со злом, поставившим своей целью уничтожение России, укрепляет и вдохновляет на трудном пути к Победе», — сказал глава республики.

Узнать больше по теме
Сергей Аксенов: биография и жизненный путь главы Крыма
В сентябре 2024 года политика избрали на пост главы Республики Крым третий раз подряд. Собрали основное из биографии Сергея Аксенова: информацию о его детстве, карьере и работе на должности главы Крыма.
Читать дальше