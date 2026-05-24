В Ростове филе сёмги можно купить за три тысячи рублей

ФАС предложила сделать ценообразование на рыбную продукцию более прозрачным.

В Ростове выросли цены на рыбную продукцию. В частности, до одной тысячи рублей можно потратить на треску, скумбрию, мойву, камбалу, горбушу, пикшу, тилапию, корюшку, тунца, барабулю, хека, окуня, кету, толстолоба и судака.

Филе осетра жителям донской столицы обойдётся от 2600 до 2990 рублей, а филе сёмги — 3000 рублей за килограмм.

Федеральная антимонопольная служба проанализировала оптовые цены крупных рыбодобывающих компаний на наиболее востребованные виды рыбной продукции — минтай, треску, пикшу, горбушу, сельдь тихоокеанскую.

ФАС предложила сделать ценообразование на рыбную продукцию более прозрачным.