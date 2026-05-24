В Беларуси водители должны будут ездить с включенным ближним светом фар днем с 25 мая по 5 июня 2026 года. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».
Требование прописано в Правилах дорожного движения и связано с наступлением летних каникул. В связи с этим возрастает риск ДТП с участием несовершеннолетних. Свет фар сделает автомобиль более заметным.
Водителям рекомендовано быть предельно внимательными за рулем в момент проезда наземных пешеходных переходов, приближаясь к остановкам пассажирского транспорта. С повышенным вниманием следует проезжать дворы и жилые зоны.
Водителям, проигнорировавшим требование, может грозить штраф до 3 базовых величин, или до 135 рублей (в мае 2026 года одна базовая величина составляет 45 рублей).
