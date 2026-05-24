Власти раскритиковали работу организации, обслуживающей ЖК «Минск-Мир». Подробности опубликованы в официальном телеграм-канале Октябрьского района столицы.
«Работа “Хэппи Планет” подверглась критике со стороны городских и районных властей», — сказано в сообщении.
Заместитель председателя Мингорисполкома Олег Корзун и глава Октябрьского района Эдуард Томильчик провели рабочую встречу с руководством обслуживающей «Минск-Мир» организации «Хэппи Планет». На встрече в первую очередь обсуждались проблемные вопросы. Среди них — увеличение числа обращений, заявок, критических видео в сети от граждан, которые связаны с качеством предоставляемых услуг.
Глава Октябрьского района привел статистику. Так, в 2025 году от собственников квартир в названном жилом комплексе поступило на 125% обращений больше, чем в 2024 году.
— Также рост наблюдается в 2026. Это свидетельствует о ненадлежащем исполнении обслуживающей организацией своих обязанностей, — заявил Эдуард Томильчик.
Обслуживающей организации порекомендовали изменить подходы в работе. В ином случае будет рассматриваться вопрос о ее замене.
