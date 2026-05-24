Жители центральной части Омска остались без холодной воды

24 мая до 19:00 часов без холодного водоснабжения остались жители Центрального округа. Работники водоканала проводят ремонтные работы на водопроводе по адресу: ул. Красногвардейская, 9а. В.
В этот период подача холодной воды будет отключена в одном административном здании, двух многоквартирных домах и трёх социальных объектах. К ним относятся здания, расположенные на набережной Тухачевского (дома 12 и 14), а также на улице Красногвардейской (дома 4к1, 7, 9 и 9а).
Для обеспечения жителей питьевой водой на время ремонтных работ машина с водой будет установлена по адресу: ул. Красногвардейская, 9а.