Бастрыкин заинтересовался делом сына нижегородского бизнесмена

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался выходками 21-летнего Сергея Корнилова, сына нижегородского бизнесмена. Об этом сообщили в информационно центре ведомства.
Напомним, что молодой человек устроил аварию в центре Нижнего Новгорода. За рулем он находился в пьяном виде. После ДТП он записал видео, где нелестно высказался о тех, кто комментировал видео с ним в интернете.
По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. О ходе расследования Александру Бастрыкину доложит руководитель областного СУ СКР Айрат Ахметшин.
