ОЦКМ расторг контракт на ремонт исторического здания на Бассейной

Ранее ОЦКМ неоднократно пытался найти подрядчика для капремонта здания на Бассейной. С июня 2025 года аукцион объявляли несколько раз, однако заявки на участие не поступали. В июне 2023 года проект капремонта здания прошёл государственную историко-культурную экспертизу. Как сообщалось ранее, в помещении планируют разместить зрительный зал на 165 мест, костюмерные, гримёрные, мастерские по пошиву, серверную и подсобные помещения. На первом этаже необходимо обустроить вестибюль с кассой, гардеробом и санузлами, на втором — рабочие кабинеты, мастерские, студии звукозаписи. Существующая мансарда исключена проектом из эксплуатации ввиду невозможности обеспечения пожарной безопасности. Подготовкой проектной документации занималась калининградская компания «Восточно-Прусский ландшафт».