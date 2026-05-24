ОЦКМ расторг контракт на ремонт исторического здания на Бассейной

«Областной центр культуры молодежи» (ОЦКМ) решил в одностороннем порядке отказаться от контракта на капитальный ремонт исторического здания на ул. Бассейной, 42 в Калининграде. Документ опубликован на сайте госзакупок.
Речь идет о ремонте объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс зданий Академии художеств (архитектор Ф. Ларс): дом скульпторов». Контракт стоимостью 90,8 млн руб. был заключен в ноябре 2025 года с московской компанией «ПромСтройДизайнПроект». Завершить работы подрядчик должен был до 30 июня 2026 года.
Как указано в решении ОЦКМ, подрядчик «на начальном этапе работ оставил объект и перестал выполнять обязанности». В учреждении заявили, что окончание ремонта в предусмотренный контрактом срок стало «явно невозможным».
Согласно опубликованному документу, в течение нескольких недель в январе и феврале 2026 года работы на объекте не велись, а рабочие и представители подрядчика отсутствовали. По состоянию на 21 апреля объем выполненных подготовительных работ оценили в 0,37%. Также в ОЦКМ сообщили, что подрядчик не вел общий журнал производства работ и не предоставил акты выполненных работ.
«В соответствии с экспертным отчетом (отчетом специалистов) завершение работ подрядчиком в срок до 30.06.2026г. с учетом технологии производства оставшихся работ, технологических процессов и объёма выполненных работ невозможно», — говорится в документе.
Решение вступило в силу через десять дней после надлежащего уведомления подрядчика, опубликованного в 24 апреля этого года.
Ранее ОЦКМ неоднократно пытался найти подрядчика для капремонта здания на Бассейной. С июня 2025 года аукцион объявляли несколько раз, однако заявки на участие не поступали. В июне 2023 года проект капремонта здания прошёл государственную историко-культурную экспертизу. Как сообщалось ранее, в помещении планируют разместить зрительный зал на 165 мест, костюмерные, гримёрные, мастерские по пошиву, серверную и подсобные помещения. На первом этаже необходимо обустроить вестибюль с кассой, гардеробом и санузлами, на втором — рабочие кабинеты, мастерские, студии звукозаписи. Существующая мансарда исключена проектом из эксплуатации ввиду невозможности обеспечения пожарной безопасности. Подготовкой проектной документации занималась калининградская компания «Восточно-Прусский ландшафт».
Ранее министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак сообщал, что ремонт Областного центра культуры молодёжи, находящегося в здании бывшего дома скульпторов, задерживается на несколько лет из-за проблем с проектированием.
В здании сначала располагался областной драмтеатр, в 1990-е годы базировался Музыкальный театр. После его переезда Музыкального театра в ДКР в 2011 году сюда въехала Торгово-промышленная палата Калининградской области. В 2018 году объект передали Областному центру культуры молодёжи, ранее занимавшему здание бывшей биржи на Ленинском проспекте, 83 (бывш. ДКМ). Власти заявляли, что ремонт здания на Бассейной должен был начаться в 2020 году. Стоимость работ тогда оценили в 68 млн рублей.