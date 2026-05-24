Около 9 тысяч многодетных семей в Калмыкии оформили меры соцподдержки

Получателями мер соцподдержки в Калмыкии являются около 9 тысяч многодетных семей, сообщили в министерстве социального развития, труда и занятости республики. Помощь родителям — одна из задач нацпроекта «Семья».
Напомним, что семьи с детьми могут оформить материнский капитал, ежемесячные выплаты на ребенка или господдержку на погашение ипотеки. Также им оказывают помощь на основании социального контракта. Статус многодетной семьи подтверждает специальное удостоверение. Оформить его можно в органах социальной защиты или МФЦ.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.