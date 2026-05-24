Около 9 тысяч многодетных семей в Калмыкии оформили меры соцподдержки

Напомним, что семьи с детьми могут оформить материнский капитал, ежемесячные выплаты на ребенка или господдержку на погашение ипотеки. Также им оказывают помощь на основании социального контракта. Статус многодетной семьи подтверждает специальное удостоверение. Оформить его можно в органах социальной защиты или МФЦ.