Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бригада медиков в Адыгее организовала диспансеризацию жителей аула Уляп

За день врачи обследовали более 30 человек.

Выездную диспансеризацию провели в ауле Уляп в Адыгее. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в управлении главы республики по реализации национальных проектов.

Местные жители смогли пройти комплексную диспансеризацию и получить консультации у нескольких узкопрофильных врачей. Прием вели невролог, эндокринолог, терапевт, гинеколог, отоларинголог и стоматолог. Для пациентов также было организовано инструментальное обследование: УЗИ и ЭКГ, измерение внутриглазного и артериального давления. За один день медики обследовали более 30 человек.

Особое внимание врачи уделяли раннему выявлению социально значимых заболеваний. Речь идет о сердечно-сосудистых и онкопатологиях, а также сахарном диабете.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.