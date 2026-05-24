Бригада медиков в Адыгее организовала диспансеризацию жителей аула Уляп

Выездную диспансеризацию провели в ауле Уляп в Адыгее. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в управлении главы республики по реализации национальных проектов.
Местные жители смогли пройти комплексную диспансеризацию и получить консультации у нескольких узкопрофильных врачей. Прием вели невролог, эндокринолог, терапевт, гинеколог, отоларинголог и стоматолог. Для пациентов также было организовано инструментальное обследование: УЗИ и ЭКГ, измерение внутриглазного и артериального давления. За один день медики обследовали более 30 человек.
Особое внимание врачи уделяли раннему выявлению социально значимых заболеваний. Речь идет о сердечно-сосудистых и онкопатологиях, а также сахарном диабете.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.