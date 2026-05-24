Юрист предупредил о новой схеме обмана в сфере ЖКХ

Юрист Соловьев: мошенники стали предлагать вступать в домовые чаты.

Источник: © РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая — РИА Новости. Мошенниками разработана новая схема обмана в жилищно-коммунальной сфере: людям предлагают вступить в якобы официальный домовой чат, сообщил РИА Новости заслуженный юрист Российской Федерации, ученый-правовед, руководитель проекта проекта «Не дай себя обмануть» Иван Соловьев.

«Появилась совсем новая схема, пока мошенническое ноу-хау — информация о создании якобы официального домового чата в мессенджере “Макс”, в котором будут сотрудники коммунальных служб и мастера. Если жилец хочет, чтобы его добавили, необходимо нажать на фотографию “зампредседателя” Елизаветы Бормотовой», — сказал Соловьев.

При этом, по его словам, указанные мошеннические заходы могут быть только началом чудовищной схемы обмана и последующей вербовки.

«Далее к процедуре подключатся лжесотрудники правоохранительных органов, Роскомнадзора, Росфинмониторинга, СК, ФСБ, военной прокуратуры, ЦБ и так далее», — сказал Соловьев.