Аферисты начали чаще использовать подтверждение голосом, предупредили в МВД

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Мошенники на первом этапе атаки начали чаще убеждать россиян «подтверждать данные голосом», чтобы затем использовать запись для психологического давления и реализовывать последующие аферы, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
«Мошенники все чаще используют схему с “голосовым подтверждением” на первом этапе атаки. Потерпевшему звонят от имени поликлиники, страховой компании, оператора связи или госоргана, сообщают о необходимости “подтвердить данные” и просят повторить заранее подготовленную фразу — например, о согласии на перенос данных, замену полиса или подтверждение личности», — говорится в официальном канале ведомства на платформе «Макс».
После этого, как рассказали в МВД, злоумышленники начинают внушать жертве, что ее голос якобы использовали для оформления доверенности, входа в сервисы или «кражи биометрии». Правоохранители сообщили, что «подтверждающие фразы» не позволяют получить доступ к банковским счетам и «Госуслугам».
«Главная цель подобных звонков — не технический взлом, а психологическое воздействие. Создав у человека ощущение уже произошедшего инцидента, мошенники переводят его в состояние стресса и страха, после чего начинают классическую многоэтапную атаку», — подчеркнули в управлении.
В МВД напомнили, что необходимо прекратить разговор, если в нем начинают запугивать уголовной ответственностью, «утечкой биометрии», переводами денег ВСУ, а также требуют перейти в мессенджер или выполнить какие-либо «защитные действия».