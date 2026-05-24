Аферисты начали чаще использовать подтверждение голосом, предупредили в МВД

«Мошенники все чаще используют схему с “голосовым подтверждением” на первом этапе атаки. Потерпевшему звонят от имени поликлиники, страховой компании, оператора связи или госоргана, сообщают о необходимости “подтвердить данные” и просят повторить заранее подготовленную фразу — например, о согласии на перенос данных, замену полиса или подтверждение личности», — говорится в официальном канале ведомства на платформе «Макс».