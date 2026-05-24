Рост цен на коммерческую недвижимость Ростова может составлять 5−10% ежегодно

«Это усредненные цифры. Конкретные цены сильно зависят от типа объекта и локации. Например, аренда склада будет ближе к нижней границе, а хорошего помещения под магазин или офис в проходном месте к верхней или выше. Самые дорогие и качественные офисы — в центральных районах города и в местах с высокой проходимостью. Там цены аренды и продажи максимальны. При этом качественных офисных помещений (класс А/B) в центре катастрофически не хватает. В спальных районах и на окраинах помещения доступнее, здесь цены ниже, а застройщики, например, чаще предлагают скидки и акции, так как спрос ниже, чем в центре. Основной формат коммерции в таких районах — встроенные помещения на первых этажах жилых домов (street-retail)», — рассказывает Андрей Иванов.