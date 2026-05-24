Блогеры назвали позорищем судейство в матче «Ротора» с «Акроном»

— Сейчас будет немного эмоций, без них никоим образом невозможно на данный момент. Я совершенно не понимаю, для чего РФС проводит переходные матчи, которые впору назвать НЕпереходными. Ну вот для чего? В прошлом году был просто по-хамски убит «Урал». В этом приколпашили «Ротор». И ладно бы не было VAR. Ну не разобрался человек в эпизоде, мы все люди, бывает. Но ведь VAR был! Если это трактовки, то кому они в таком виде нужны, когда за щекотание под лопаткой свистят фол? Запомните эти два имени — Андрей Прокопов и Василий Казарцев. Теперь, спустя годы, когда вы будете вспоминать эти стыковые матчи, рассказывая о них друзьям, детям, близким, а вы будете рассказывать — веха в истории клуба, как-никак, вспоминайте и их. Тихим незлобливым словом. Вполне заслужили. Извините за такие несвойственные мне краски и обороты. Сейчас можно много говорить о том, что нужно было делать самим в свое время, но я не хочу этого делать. Мы все ошибаемся, и все мы должны иметь мужество признавать свои ошибки. На мой взгляд, этот матч как раз и был ответом на все наши вопросы трехдневной давности. Ответом и признанием. Мужики, спасибо за сезон. Вы сделали всё, что могли, и даже больше. Второй год подряд стыдно смотреть на стыки и решения, не связанные с футболом, — прокомментировал блогер.