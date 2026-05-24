Беглов поздравил петербуржцев с Днём славянской письменности и культуры

Губернатор Александр Беглов поздравил жителей Северной столицы с Днём славянской письменности и культуры. Праздник, установленный в Российской империи в 1863 году и получивший государственный статус в 1991‑м, имеет огромное просветительское значение. По словам главы города, Петербург на протяжении веков был и остаётся признанным центром славистики, культуры и просвещения.