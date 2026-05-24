ВСУ атаковали Белгородскую область 65 раз за сутки: есть погибший и раненые

Источник: Коммерсантъ

За минувшие сутки ВСУ нанесли 65 ударов по Белгородской области. В результате один мирный житель погиб и шестеро были ранены. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев в своем Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что атакам подверглись десять муниципалитетов: Белгородский, Борисовский, Валуйский, Грайворонский, Губкинский, Корочанский, Краснояружский, Новооскольский, Ракитянский и Шебекинский округа. ВСУ пять раз применяли артиллерию и реактивные системы залпового огня, а также один раз сбрасывали взрывные устройства с дрона. Расчеты противовоздушной обороны и задействованные подразделения сбили и подавили 67 беспилотников.

По данным регионального оперштаба, мужчина погиб из-за детонации дрона в Грайвороне. Все шесть человек получили ранения в Борисовском округе. Один из них госпитализирован, остальные продолжат лечение дома.

Биография Александра Шуваева
Александр Михайлович Шуваев — российский военнослужащий и государственный деятель, участник специальной военной операции и программы «Время героев». В 2026 году его назначили временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области: подробности биографии военного и политика — в материале.
