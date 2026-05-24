ВСУ атаковали Белгородскую область 65 раз за сутки: есть погибший и раненые

Глава региона уточнил, что атакам подверглись десять муниципалитетов: Белгородский, Борисовский, Валуйский, Грайворонский, Губкинский, Корочанский, Краснояружский, Новооскольский, Ракитянский и Шебекинский округа. ВСУ пять раз применяли артиллерию и реактивные системы залпового огня, а также один раз сбрасывали взрывные устройства с дрона. Расчеты противовоздушной обороны и задействованные подразделения сбили и подавили 67 беспилотников.