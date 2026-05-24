В России разработали РЛС для высокоточного наведения дронов на цели

Станция наведения способна в автоматическом режиме, без участия оператора, запускать беспилотник-перехватчик, заявили разработчики.

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Смоленский центр радиоэлектронных систем «Завант» разработал автоматическую радиолокационную станцию (РЛС) «Снайпер» для высокоточного наведения на цели ударных дронов-перехватчиков. Об этом рассказал заместитель генерального директора компании «Завант» Андрей Калугин в эфире передачи «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

«Вот эта радиолокационная станция, мы называем ее “Снайпер” из-за очень высокоточного наведения на цель ударных беспилотников-перехватчиков. Мы изначально разрабатывали эту систему как автоматическую», — сказал Калугин.

По его словам, станция наведения способна в автоматическом режиме, без участия оператора, запускать дрон-перехватчик.

В программе отмечается, что РЛС «Снайпер» вместе с дронами-перехватчиками входят в систему «Таран».