Проспект Абая временно перекроют для движения в Астане

Как сообщили в акимате Астаны, в столице запланированы работы по укладке верхнего слоя дорожного полотна на проспекте Абая на участке от улицы Уалиханова до улицы Сембинова.
С 24 по 27 мая движение на данном участке будет частично перекрыто.
"Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения.
Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели", — заявили в акимате.
Астанчан попросили с пониманием отнестись к данным изменениям и заранее учитывать их при планировании передвижений по городу.