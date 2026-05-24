Хабаровские кадеты завоевали золото на Всероссийском конкурсе «Сыны и Дочери Отечества»

Хабаровские кадеты стали победителями и призёрами XI Всероссийского патриотического конкурса «Сыны и Дочери Отечества». Состязания прошли в городе Уссурийске и собрали команды со всей России. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в управлении образования Хабаровска, команды Правового лицея показали высокий уровень подготовки и истинный патриотизм. Отряд «Юные стражи права» из 2Б класса пограничной направленности завоевал первое место. Отряд «ПравоСпас» из 6Е класса пожарно-спасательной направленности стал серебряным призёром сразу в двух номинациях — «Смотр строя и песни» и «Развёртывание флага». Конкуренция была жёсткой, важен был каждый шаг и каждая команда, но хабаровские кадеты проявили себя на все сто процентов.
В номинации «Патриотический танец» ансамбль «Спасdance» также поднялся на пьедестал: серебро — за танец «Амурские волны» и бронза — за «Цвета России». Это достижение стало результатом долгих тренировок, самоотдачи и настоящей командной работы.
Руководитель команд, советник директора по воспитанию Н. А. Коновалова, награждена медалью «Признание и верность» за личный вклад в военно-патриотическое воспитание и сохранение традиционных российских ценностей.
В ноябре победители отправятся на финал конкурса «Марш победителей» в Москву. В 2025 году команда «Фемида» Правового лицея уже завоевала Гран-при этого престижного конкурса. В управлении образования пожелали кадетам новых побед, вдохновения и неиссякаемого патриотизма.
