Хабаровские кадеты завоевали золото на Всероссийском конкурсе «Сыны и Дочери Отечества»

Как сообщили в управлении образования Хабаровска, команды Правового лицея показали высокий уровень подготовки и истинный патриотизм. Отряд «Юные стражи права» из 2Б класса пограничной направленности завоевал первое место. Отряд «ПравоСпас» из 6Е класса пожарно-спасательной направленности стал серебряным призёром сразу в двух номинациях — «Смотр строя и песни» и «Развёртывание флага». Конкуренция была жёсткой, важен был каждый шаг и каждая команда, но хабаровские кадеты проявили себя на все сто процентов.