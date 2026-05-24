В селе Маджа Республики Коми пройдет фестиваль «В каше — сила наша!»

Гастрономический фестиваль «В каше — сила наша!» состоится 13 июня в селе Маджа на территории Республики Коми. Мероприятие организуют в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в администрации Корткеросского района.
На фестивале в поединке сойдутся лучшие кашевары муниципалитета. По итогам соревнования будет определен победитель — автор самого вкусного блюда. Также в программе — дегустация каши, концерт, ярмарка с сувенирами ручной работы, мастер‑классы для детей и взрослых, велопрогулка с экскурсией, спортивные игры и эстафеты.
«Это праздник, где не надо стоять в очереди за счастьем — оно само бежит к вам с тарелкой горячей каши. А еще это возможность прикоснуться к традициям нашего края, которые мы бережно сохраняем», — отметили в администрации Корткеросского района.
