В селе Маджа Республики Коми пройдет фестиваль «В каше — сила наша!»

Для участников мероприятия организуют дегустацию блюд, концерт, сувенирную ярмарку, спортивные игры и эстафеты.

Гастрономический фестиваль «В каше — сила наша!» состоится 13 июня в селе Маджа на территории Республики Коми. Мероприятие организуют в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в администрации Корткеросского района.

На фестивале в поединке сойдутся лучшие кашевары муниципалитета. По итогам соревнования будет определен победитель — автор самого вкусного блюда. Также в программе — дегустация каши, концерт, ярмарка с сувенирами ручной работы, мастер‑классы для детей и взрослых, велопрогулка с экскурсией, спортивные игры и эстафеты.

«Это праздник, где не надо стоять в очереди за счастьем — оно само бежит к вам с тарелкой горячей каши. А еще это возможность прикоснуться к традициям нашего края, которые мы бережно сохраняем», — отметили в администрации Корткеросского района.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.