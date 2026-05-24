Крестный ход в честь Дня славянской письменности и культуры прошел в Минске

Кирилл (около 827−869) и Мефодий (около 815−885) — братья, греки, уроженцы города Солунь. Они создали тексты на славянском языке, которые давали представление об основных нормах христианского мира. Кроме этого, они создали литературный язык, способный на столь же высоком уровне, как греческий и латинский, обслуживать все сферы жизни славянского общества.