Крестный ход в честь Дня славянской письменности и культуры прошел в Минске

Крестный ход в День Кирилла и Мефодия, который отмечается 24 мая, каждый год проходит в центре белорусской столицы уже много лет. Он посвящен памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, создателей славянской письменности.
Празднование Дня славянской письменности и культуры напоминает о преемственности духовного и культурного наследия славянских народов, развитии просвещения, культуры и государственности.
В крестном ходе приняли участие представители духовенства, общественных организаций, учреждений культуры, студенты и все желающие.
В честь просветителей назван ряд объектов в Минске и белорусских городах, в том числе, улица, на которой расположен Свято-Духов Кафедральный собор в столице Беларуси.
День славянской письменности каждый год отмечается, не только в Беларуси, но и в России, Болгарии, других славянских странах.
В 2026 году Москва вновь станет центром празднования Дня славянской письменности и культуры. 24 мая гала-концерт впервые пройдет в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя.
Кирилл (около 827−869) и Мефодий (около 815−885) — братья, греки, уроженцы города Солунь. Они создали тексты на славянском языке, которые давали представление об основных нормах христианского мира. Кроме этого, они создали литературный язык, способный на столь же высоком уровне, как греческий и латинский, обслуживать все сферы жизни славянского общества.
Почти сразу после кончины братья были причислены к лику святых. Сегодня их имена почитаются православными народами России, Украины, Беларуси, Болгарии, Сербии и других стран. В Русской православной церкви их память чествуется с XI века, а древнейшие службы святым относятся к XIII веку.