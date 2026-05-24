На рабочей неделе в Красноярске ожидается потепление до +25 градусов

Воскресенье, 24 мая в Красноярске было дождливым, но уже в начале рабочей недели погода начнёт налаживаться. [caption id= «attachment_367511» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Алена Мячева[/caption] По прогнозам синоптиков Гидрометцентра России, дневные температуры будут постепенно расти, достигнув к четвергу, 28 мая, отметки +25 °C. В этот день ожидается солнечная погода. В течение недели возможны кратковременные осадки: дождь прогнозируется в среду, 27 мая, и в пятницу, 29 мая. В остальные дни недели будет преимущественно без осадков. Температурный фон составит от +14 до +21 градусов в дневное время, и от +6 до +11 в темное время суток. Добавим, по данным Среднесибирского УГМС, 25−26 мая в центральных и южных округах Красноярского края местами возможны заморозки до −2 градусов. 25 мая ночью местами ожидаются дождь и мокрый снег.