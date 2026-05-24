На Дону доступна субсидия на обустройство рабочих мест для инвалидов

Работодатели Ростовской области могут получить субсидию на обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью. Мера поддержки реализуется по нацпроекту «Кадры», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
Для получения компенсации необходимо трудоустроить человека на полный рабочий день с заработной платой не ниже МРОТ и заключить трудовой договор минимум на девять месяцев. Средства можно направить на приобретение мебели и оборудования, в том числе технических средств реабилитации, на монтаж и установку необходимого оснащения, а также на оснащение надомного рабочего места.
Для оформления субсидии работодателю нужно обратиться в центр занятости населения с заявлением. Еще будет необходимо приложить финансово-отчетные документы на приобретенное оборудование. Выплата осуществляется через Социальный фонд России.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.