Количество киберпреступлений среди подростков выросло на 85% в Приморье

Полицейские предупреждают жителей края о новой угрозе для детей. Несовершеннолетних стали все чаще втягивать в преступные схемы по выводу украденных денег через банковские карты. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
За последние четыре года число киберпреступлений среди подростков выросло почти на 86 процентов. Обманщики вербуют ребят под видом легкой подработки, покупки бонусов в онлайн-играх или просьб вернуть якобы ошибочный перевод. Из-за доверчивости, отсутствия опыта и желания быстро заработать дети превращаются в настоящих соучастников преступлений.
«С 16 лет возможна уголовная ответственность за мошенничество и незаконную банковскую деятельность. А с 5 июля 2025 года введена прямая уголовная ответственность за дропперство — от 3 до 6 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей», — рассказали в УМВД России по Приморскому краю.
Полицейские просят взрослых провести с детьми разъяснительные беседы на реальных примерах. Родителям рекомендуют подключить двойные уведомления об операциях по картам, помогать подросткам с поиском официальной работы и обучать их базовой финансовой грамотности.