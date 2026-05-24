Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Количество киберпреступлений среди подростков выросло на 85% в Приморье

Юноши и девушки отдают реквизиты счетов аферистам ради быстрого заработка.

Источник: Комсомольская правда

Полицейские предупреждают жителей края о новой угрозе для детей. Несовершеннолетних стали все чаще втягивать в преступные схемы по выводу украденных денег через банковские карты. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

За последние четыре года число киберпреступлений среди подростков выросло почти на 86 процентов. Обманщики вербуют ребят под видом легкой подработки, покупки бонусов в онлайн-играх или просьб вернуть якобы ошибочный перевод. Из-за доверчивости, отсутствия опыта и желания быстро заработать дети превращаются в настоящих соучастников преступлений.

«С 16 лет возможна уголовная ответственность за мошенничество и незаконную банковскую деятельность. А с 5 июля 2025 года введена прямая уголовная ответственность за дропперство — от 3 до 6 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей», — рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

Полицейские просят взрослых провести с детьми разъяснительные беседы на реальных примерах. Родителям рекомендуют подключить двойные уведомления об операциях по картам, помогать подросткам с поиском официальной работы и обучать их базовой финансовой грамотности.