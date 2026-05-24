Ростов-на-Дону получил 90 новых автобусов

В Ростове-на-Дону стартовал масштабный этап реформы городского пассажирского транспорта. Глава региона Юрий Слюсарь вручил ключи от 90 единиц подвижного состава местному оператору перевозок. В партию вошли 20 сочлененных автобусов — такой тип техники не поступал на линии донской столицы последние 30 лет. Губернатор лично опробовал новую машину в движении, а после побеседовал с водительским составом.