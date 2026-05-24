Волгоградцам показали площадь Павших борцов за несколько лет до войны

Проект Царицын.рф продолжает знакомить жителей с историей города, публикуя архивные фотографии. На этот раз в центре внимания оказалась площадь Павших борцов — снимок сделан за несколько лет до начала Сталинградской битвы.
На кадре, обнародованном краеведами, из всех запечатлённых зданий до наших дней дожил лишь Центральный универмаг. Именно из его подвала вскоре выведут пленённого немецкого генерал-фельдмаршала.
Фотограф вёл съёмку с крыши дома, стоявшего на месте современной гостиницы «Волгоград»; сегодня с этой точки универмаг закрывает корпус «Интуриста». При этом довоенный «Интурист» на снимке прекрасно различим — он находился справа, вплотную к ЦУМу.
Слева за универмагом частично видно ещё одно уцелевшее здание — нынешнюю Музыкальную школу на улице Островского. В нижней части кадра заметна стела. Позднее на её месте установят современную стелу с Вечным огнём.
