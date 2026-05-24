Светофоры с искусственным интеллектом появятся в Беларуси

В Беларуси могут появиться светофоры с искусственным интеллектом.

Источник: Комсомольская правда

Светофоры с искусственным интеллектом появятся в Беларуси. Подробности сообщает телеграм-канал издания «Мiнская праўда».

Как ожидается, светофоры с искусственным интеллектом помогут решить проблему заторов на сложных перекрестках. Пилотным городом для эксперимента выбрали Брест, где одним из самых загруженных узлов является пересечение улиц Московской и Пионерской.

Система будет работать в режиме реального времени. Так, камеры и датчики будут передавать нейросети информацию про количество автомобилей на каждой полосе. В том случае, если на одном из направлений собирается затор, то искусственный интеллект самостоятельно продлевает действие зеленого сигнала для скорейшей разгрузки улицы.

Точная дата начала работы светофоров с искусственным интеллектом на перекрестке пока на озвучена. Если же проект покажет высокую эффективность, то подобные светофоры будут массово устанавливать и на других сложных автомагистралях республики.

