Светофоры с искусственным интеллектом появятся в Беларуси. Подробности сообщает телеграм-канал издания «Мiнская праўда».
Как ожидается, светофоры с искусственным интеллектом помогут решить проблему заторов на сложных перекрестках. Пилотным городом для эксперимента выбрали Брест, где одним из самых загруженных узлов является пересечение улиц Московской и Пионерской.
Система будет работать в режиме реального времени. Так, камеры и датчики будут передавать нейросети информацию про количество автомобилей на каждой полосе. В том случае, если на одном из направлений собирается затор, то искусственный интеллект самостоятельно продлевает действие зеленого сигнала для скорейшей разгрузки улицы.
Точная дата начала работы светофоров с искусственным интеллектом на перекрестке пока на озвучена. Если же проект покажет высокую эффективность, то подобные светофоры будут массово устанавливать и на других сложных автомагистралях республики.
Кстати, ГАИ сказала, где в Минске заработали светофоры с текстом.
Тем временем в Беларуси водители должны будут ездить с включенным ближним светом фар днем.
А еще мы узнали график отключения горячей воды в Минске в мае 2026: список адресов, даты отключения. А вот график отключения горячей воды в Минске в июне 2026: список адресов, даты отключения.