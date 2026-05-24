Жительница Семенова превратила шитье кукол в успешный бизнес

Мать ребенка-инвалида из Семенова превратила шитье кукол в бизнес благодаря социальному контракту. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Долгие годы женщина делала игрушки для души, а год назад решилась выйти на новый уровень. Как объясняет предпринимательница, выйти на полноценный рабочий день у нее не получалось, поскольку воспитанием сына она занимается одна. В результате она решила превратить свое десятилетнее хобби в прибыльное дело.
Женщина обратилась в местное управление соцзащиты с бизнес-планом и получила на развитие бизнеса 350 тысяч рублей. Деньги пошли на оборудование швейной мастерской в доме, ноутбук и т.д. К Новому году ей удалось продать свыше 150 кукол. В планах нижегородки выход на новые рынки сбыта.
Государственную поддержку в виде соцконтракта предоставляют в рамках нацпроекта «Семья». С начала года ею воспользовались порядка 2000 человек.
