В Воронеже провели финал Кубка России по спортивному программированию

Финал Кубка России по спортивному программированию в дисциплине «Программирование систем информационной безопасности» прошел 13−14 мая в Воронеже. Соревнования были организованы в соответствии с целями нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в министерстве цифрового развития региона.
Торжественное открытие мероприятия состоялось 13 мая на причале Воронежского водохранилища. Церемония прошла в атмосфере единства истории и современных технологий: под звуки фанфар к причалу подплыла лодка с актером в образе Петра I, который доставил флаг чемпионата участникам соревнований.
«Я рад, что в столице Черноземья собрались именно те, кто проявляет профессиональную заинтересованность в обеспечении информационной безопасности. Участие в финале Кубка России для каждого из вас является уже состоявшимся достижением и стимулом к дальнейшему росту мастерства», — говорилось в приветствии участников от губернатора Воронежской области Александра Гусева.
Сразу после церемонии открытия стартовали соревнования. Участникам предстояло продемонстрировать навыки защиты информационных систем и решения сложных технических задач. По итогам соревнований первое место заняла команда из Москвы и Московской области.
